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الطقس: فرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية
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حاله الطقس

الناصرة
غيوم متفرقة
16

حيفا
غائم جزئ
17

ام الفحم
غائم جزئ
17

القدس
غائم جزئ
18

تل ابيب
غائم جزئ
18

عكا
غيوم متفرقة
16

راس الناقورة
غيوم متفرقة
18

كفر قاسم
غائم جزئ
18

قطاع غزة
غيوم متفرقة
18

ايلات
مطر خفيف
17
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حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية

يكون الطقس، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً

تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية

يكون الطقس، اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، كما تكون الفرصة مهيأة لتشكل سحب رعدية تؤدي لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مُختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


صورة توضيحية
الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق.

الاثنين: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة على السواحل.

الثلاثاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً.

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