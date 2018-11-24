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تأجيل لقاء الأخوة كفرمندا أمام عرابة
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سخنين والمنطقة

تأجيل لقاء الأخوة كفرمندا أمام الأخوة عرابة بسبب الأجواء المشحونة

كان من المفروض أن يستقبل فريق الأخوة كفر مندا، أمس الجمعة، فريق الأخوة عرابة في مباراة مؤجلة ضمن الدرجة الثانية

 يحضر الفريق المنداوي مع مدربه الجديد/القديم وسيم عباس، حيث كان قد انشغل عنه خلال المعركة الانتخابية في كفر كنا

كان من المفروض أن يستقبل فريق الأخوة كفر مندا، أمس الجمعة، فريق الأخوة عرابة في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"، لكن تم تأجيله بسبب التوتر وأعمال العنف التي تشهدها كفر مندا بعد ال انتخابات ، حيث فضلّت الشرطة تأجيلها الى موعد لاحق، علما أنها المرة الثانية التي يؤجل فيها اللقاء لنفس السبب.


وسيم عباس

ويحضر الفريق المنداوي مع مدربه الجديد/القديم وسيم عباس، حيث كان قد انشغل عنه خلال المعركة الانتخابية في كفر كنا، ودربه فيها المدرب جيري بن حيمو، لكن الأخير لم يحقق المرجو منه. ويعتبر اللقاء أمام العرابين بمثابة ديربي خاص له، كونه دربه قبل موسمين، علما أن كلا الطرفين لم يحققا المرجو منهما، ويتأخر كل منهما بعدد كبير من النقاط عن الصدارة.

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كفرمندا الأخوة كفرمندا الأخوة عرابة الدرجة الثانية
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