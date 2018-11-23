اصابة شخصين بجراح متفاوتة في حادث طرق على مدخل بلدة كفركنا

افادت مصادر طبية لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصين اصيبا بجراح متفاوتة وذلك اثر تعرضهما لحادث طرق تخلله تصادم مركبتين عند المدخل المؤدي الى بلدة كفركنا، وهرعت الى المكان الطواقم الطبية التي شرعت بتفديم الإسعافات الاولية للمصابين ومن قم عملت على نقلهما الى المستفشى لإستكمال العلاج. وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث وملابسات وقوعه.
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