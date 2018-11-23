ريال مدريد يرد على تسريبات تعاطي قائد الفريق سيرجيو راموس للمنشطات

جاء رد ريال مدريد سريعا على التسريبات التي نشرها موقع “فوتبول ليكس” بشأن قوله أن قائد النادي الملكي سيرجيو راموس سقط في اختبار المنشطات بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس ، لكنه لم يعاقب.

وقال المصدر أن الفحوصات الروتينية التي خضع لها المدافع الإسباني في 3 يونيو 2017 عقب الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا على يوفنتوس (4ـ1) جاءت إيجابية وأكدت تعاطي اللاعب لمادة محظورة.

وقال ريال مدريد في بيانه:

فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها دير شبيجل في إشارة إلى قائد الفريق سيرجيو راموس ، يقول النادي ما يلي:

1. لم يخرق سيرجيو راموس أبدًا قواعد مكافحة المنشطات.

2. طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معلومات في الوقت المناسب وأغلق المسألة على الفور ، كما هو معتاد في هذه الحالات ، بعد التحقق من قبل الخبراء أنفسهم في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم نفسها.

3. فيما يتعلق ببقية محتوى المنشور المذكور أعلاه ، فإن النادي لن يدافع عن نفسه ضد اتهامات لا دليل على صحتها.

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