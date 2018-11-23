اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب منبر العرب شعر عصفور من بلدي / بقلم: يوسف حمدان - نيويورك

منبر العربHyde Park

عصفور من بلدي / بقلم: يوسف حمدان - نيويورك
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
12

حيفا
مطر خفيف
18

ام الفحم
مطر خفيف
15

القدس
مطر خفيف
15

تل ابيب
مطر خفيف
15

عكا
مطر خفيف
18

راس الناقورة
مطر خفيف
12

كفر قاسم
مطر خفيف
15

قطاع غزة
مطر خفيف
14

ايلات
سماء صافية
17
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

عصفور من بلدي / بقلم: يوسف حمدان - نيويورك

عصفورٌ من بلدي يأتي من أشجار حديقتها يقطع بحراً ومحيطاً ويحطُّ على شرفةِ عيني يحملُ لي حفنةَ نورٍ من عينيها يتأمّلُ وجهي ويغني فأحسّ بأني

عصفورٌ من بلدي
يأتي من أشجار حديقتها
يقطع بحراً ومحيطاً
ويحطُّ على شرفةِ عيني
يحملُ لي حفنةَ نورٍ من عينيها
يتأمّلُ وجهي ويغني
فأحسّ بأني
طرتُ مع العصفورِ
وعدتُ إلى وطني
آهٍ من وطنٍ أعشقهُ
لازمَ أحلامي دهراً
ثم أعودُ إليهِ
فلا أعرفهُ
أو يعرفني
آهٍ من عصفورٍ جاء إليّ
وعدتُ إليه فودّعني
عدتُ إليها ملهوفاً
فإذا بحديقتها تهجرني
صارت كل الدنيا منفىً
والغربةُ ظلاً
لا يرحلُ عني
***
علمني الترحالُ طويلا أن الغربةَ
ليست من صنع زمانٍ ومكانْ
الغربةُ مخلوقٌ ممقوتٌ وهجينٌ
يولدُ من رحم الخوفِ
المتولد من جهل الإنسانْ
إن كنتَ عزمتَ على الهجرةِ
من وطنٍ غالٍ
فتهيأْ منذ الآنْ
أن تدفعَ في يوم آتٍ
أغلى الأثمانْ
وطني تربة أمي وأبي
وبدون التربةِ نغدو شجراً
لا جذر له أو أغصانْ.
يوسف حمدان - نيويورك


إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
عصفور من بلدي يوسف حمدان
اصابتان متفاوتتان في حادث طرق على مدخل بلدة كفركنا
افادت مصادر طبية لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصين اصيبا بجراح متفاوتة وذلك اثر تعرضهما لحادث طرق تخلله تصادم مركبتين عند المدخل المؤدي الى بلدة كفركنا، وهرعت الى المكان الطواقم الطبية التي شرعت بتفديم الإسعافات الاولية للمصابين

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نادية أبو حمدة
هكذا يولد الأحرار/ بقلم: نادية أبو حمدة
نبيل عودة
نحو تنظيم اجتماعي- سياسي جديد/ بقلم: نبيل عودة
طارق محمود بصول
العائلية تحت غطاء الحمولة - بقلم: طارق محمود بصول
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab