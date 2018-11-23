عصفور من بلدي / بقلم: يوسف حمدان - نيويورك

عصفورٌ من بلدي

يأتي من أشجار حديقتها

يقطع بحراً ومحيطاً

ويحطُّ على شرفةِ عيني

يحملُ لي حفنةَ نورٍ من عينيها

يتأمّلُ وجهي ويغني

فأحسّ بأني

طرتُ مع العصفورِ

وعدتُ إلى وطني

آهٍ من وطنٍ أعشقهُ

لازمَ أحلامي دهراً

ثم أعودُ إليهِ

فلا أعرفهُ

أو يعرفني

آهٍ من عصفورٍ جاء إليّ

وعدتُ إليه فودّعني

عدتُ إليها ملهوفاً

فإذا بحديقتها تهجرني

صارت كل الدنيا منفىً

والغربةُ ظلاً

لا يرحلُ عني

***

علمني الترحالُ طويلا أن الغربةَ

ليست من صنع زمانٍ ومكانْ

الغربةُ مخلوقٌ ممقوتٌ وهجينٌ

يولدُ من رحم الخوفِ

المتولد من جهل الإنسانْ

إن كنتَ عزمتَ على الهجرةِ

من وطنٍ غالٍ

فتهيأْ منذ الآنْ

أن تدفعَ في يوم آتٍ

أغلى الأثمانْ

وطني تربة أمي وأبي

وبدون التربةِ نغدو شجراً

لا جذر له أو أغصانْ.

يوسف حمدان - نيويورك





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