المربية ايمان خوري من حيفا: اجتهد من اجل طلابي واكاد لا استوعب الاعتداء والإهانة

حققت الشرطة ظهر اليوم مع الأم من حيفا التي يشتبه بأنها اعتدت وشتمت المعلمة ايمان خوري امام الطلبة في مدرسة "عبد الرحمن الحاج، ومن ثم اطلقت سراحها بشروط معينة. المعلمة ايمان خوري قالت في حديثها لموقع العرب وصحيفة كل العرب "لقد طلبت من مربية الصف ان تهتم باحدى الطالبات لأسباب معينة ولمصلحة الطالبة، وخلال وقت قصير اقتحمت والدتها الصف التعليمي، وبدأت تصرخ وتقول "انت معلمة غير محترمة".

كما قالت المعلمة "انا شخصيا لم اعرف من هي هذه الأم، وقد طلبت منها الحديث بهدوء، لكنها رفضت وقامت بشتمي وجري من شعري الى خارج الصف، وبصقت علي، وهي تواصل شتمني واهانتي امام طلبتي".

وواصلت حديثها "انا اعمل في سلك التربية والتعليم منذ 28 عاماً، واؤدي واجبي على احسن وجه، واعتبر طلبة الصف مثل ابنائي، واجتهد من اجل دعمهم في مشوارهم التعليمي، والكثيرون يشهدون على ما اقوم به من مجهود. هذا انني طلبت من مربية الصف ان تعالج قضية ابنة الأم المعتدية، لا يعني انني اريد لها الضرر، بل على العكس تماماً، اردت ان تشرح لها بعض الأمور التي تصب في مصلحتها، لكن الأم تصرفت بطريقة عنيفة وغير لائقة، لدرجة انني اكاد لا استوعب ما تعرضت له حتى هذه اللحظات".

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