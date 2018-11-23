مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق ذاتي مروّع في عراد

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان حادث طرق مروّع وقع في شارع هتعسيا في بلدة عراد في النقب ما ادى الى مصرع شاب في الثلاثينات من عمره واصابة آخرين بجراح طفيفة". ويشار الى ان الحادث عبارة عن تصادم ال سيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- عراد: إصابة امرأة (80 عامًا) بجراح إثر تعرضها لحادث دهس
- إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة بحالة خطيرة جراء اندلاع حريق في عراد
- بالفيديو: اعتقال 4 شبان من النقب بشبهة تنفيذ سطو على دكان في عراد
- الشاعر سعد أبو غنام يشارك في أمسية شعرية في عراد
- اعتقال سيدة (44 عامًا) من عراد سكبت زيتا مغليا على زوجها
- مصرع طفل (عام واحد) بعد تعرضه للدغة عقرب في عراد
- أبو عرار: منع التحدث بالعربية في أروما عراد تمييز عنصري مرفوض
- تعرّض رجل (40 عامًا) لإطلاق رصاص في عراد واعتقال مشتبه
- تعرض رجل لحادث عمل في عراد وحالته متوسطة