مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق ذاتي مروّع في عراد

افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان حادث طرق مروّع وقع في شارع هتعسيا في بلدة عراد في النقب ما ادى الى مصرع شاب في الثلاثينات من عمره واصابة آخرين بجراح طفيفة". ويشار الى ان الحادث عبارة عن تصادم ال سيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.

إقرا ايضا في هذا السياق: