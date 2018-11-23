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مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق بعراد
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النقب

مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق ذاتي مروّع في عراد

الحادث عبارة عن تصادم السيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.

 افاد الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء الطبية:"ان حادث طرق مروّع وقع في شارع هتعسيا في بلدة عراد في النقب ما ادى الى مصرع شاب في الثلاثينات من عمره واصابة آخرين بجراح طفيفة". ويشار الى ان الحادث عبارة عن تصادم ال سيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.

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عراد النقب
اصابتان متفاوتتان في حادث طرق على مدخل بلدة كفركنا
افادت مصادر طبية لموقع العرب وصحيفة كل العرب ان شخصين اصيبا بجراح متفاوتة وذلك اثر تعرضهما لحادث طرق تخلله تصادم مركبتين عند المدخل المؤدي الى بلدة كفركنا، وهرعت الى المكان الطواقم الطبية التي شرعت بتفديم الإسعافات الاولية للمصابين

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