رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب للنائب الطيبي: انا داعمك ونحن معك معنويا وماديا وما تريد

قام وفد من العربية للتغيير بزيارة مباركة للدكتور سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة بمناسبة انتخابه مجدداً. وقال النائب د. أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير : كنا معك كرئيس لطمرة ميدانيا وبرلمانيا وامام الوزارات لمصلحة طمرة التي نحبها وبالرغم من انتا لم نزوركم في ال انتخابات فقد زرناك قبلها وبعدها وطمرة اظهرت وجها حضاريا من خلال توزيع مشترك لمنشور انتخابي بينك وبين الاخ موسى ابو رومي. وسوف نستمر بدعم طمرة بكل اهلها واط يافه ا.

وفي كلمته قال المحامي اسامة السعدي سكرتير العربيه للتغيير : تعاونا في حدمة اهلنا في طمره على مدار سنوات، ولم نتدخل بالانتخابات هنا ولكن الان جئنا لنبارك للفائز وللحسم الديموقراطي.

سهيل ذياب رد شاكرا لزيارة العربية للتغيير التي واظب نوابها النائب الطيبي والمحامي اسامة السعدي على دعم قضايا طمرة والبلدات العربيه في كل لجنة وامام كل وزارة وهنا ميدانيا.

ولكن اود ان اقول ام هنا في مقر عهد الجماهير وامام الناس:

انا ادعمك. ونحن معك معنويا وماديا. وما تريد. وشدد د. سهيل ذياب على نشاط وفعالية العربية للتغيير ونوابها.

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