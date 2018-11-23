فوز مكابي الرينة على هبوعيل بيسان بهدف مقابل لا شيء في لقاء مؤجل

كان تلامذة المدرب الجديد أدهم زعبي أفضل بكثير طيلة دقائق المباراة، وترجم ذلك المهاجم عيدان شافشا الى هدف السبق بتسديدة رأسية في الشوط الأول
فاز فريق مكابي أبناء الرينة على فريق هبوعيل بيسان بهدف مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة أجريت على ملعب كفر كنا ضمن مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب". وتم تبادل الض يافة بين فريقي مكابي أبناء الرينة وهبوعيل بيسان، حيث وافق الريناويون على أن تكون بيتية لهم، في ظل عدم توفر ملعب لبيسان بسبب زرع ملعبهم بالعشب الشتوي.
وكان تلامذة المدرب الجديد أدهم زعبي أفضل بكثير طيلة دقائق المباراة، وترجم ذلك المهاجم عيدان شافشا الى هدف السبق بتسديدة رأسية في الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة السابعة والعشرين. وبذلك عوض الريناويون عن خسارتين متتاليتين، ليقتربوا مسافة أربع نقاط من الصدارة. وفي الشوط الثاني لم تسجل أهداف، رغم أن مستوى الريناويين شهدا تراجعا.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- تبادل الضيافة بين هبوعيل بيسان ومكابي الرينة ضمن لقاء مؤجل
- أدهم زعبي مدربا لمكابي الرينة وهشام الزعبي يقترب من وظيفة المدير الفني
- هبوعيل صندلة يواصل صحوته بقهره مكابي الرينة بهدفين مقابل لا شيء
- نادي دبورية ينفرد بالصدارة بعد فوزه على مطارده مكابي الرينة 1-0
- السبت: نادي دبورية يستضيف مكابي الرينة في لقاء قمة ضمن الدرجة الثانية
- اليوم: مكابي الرينة يستضيف هبوعيل كفار سابا ضمن كأس الدولة
- رفع سقف التوقعات لدى مكابي الرينة بعد حملة تعزيز واسعة
- مكابي الرينة تحافظ على الصدارة بعد فوز عريض 4-1 على ابناء باقة الغربية
- مكابي الرينة يستفيد من قدرات قائده أشرف عثامنة أمام رموت منشيه