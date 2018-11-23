إغلاق شارع 90 أمام حركة المرور إثر فيضان على الشارع وتدحرج صخور



من المكان- تصوير شعبة الإعلام

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، جاء فيه: "تم إغلاق الطريق 90 أمام حركة المرور، في كلا الاتجاهين إثر فيضان على الشارع. أفراد الشرطة متواجدون في المكان ويوجهون حركة المرور. الشرطة تنصح السائقين بإعتماد طرق بديلة"، إلى هنا البيان.

هذا، وأضاف مراسل موقع العرب وصحيفة كلّ العرب أنّه قد أدى الانجراف الى تدحرج الصخور والحجارة الى الشارع مما دفع الشرطة اغلاقه امام حركة السير.

وتقوم طواقم الانقاذ بالعمل على اخلاء الشارع من الصخور والحجارة لفتح الشارع من جديد امام حركة السير.

الصّور التالية من تصوير: صالح ديراوي

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