مجهولان ينفّذان سطوا مسلحًا على فرع بنك البريد في دالية الكرمل ويهربان

وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي وسيم بدر جاء فيه ما يلي: "تلقى مركز الشرطة 100 بلاغا حول سطو مسلح في فرع بنك البريد في دالية الكرمل، الذي قام به، مجهولان ملثمان، حيث سرقا مبلغا نقديا ولاذا بالفرار من المكان. أفراد من الشرطة يقوموا بمسح وتمشيط المنطقة لرصد الجناة، هذا الى جانب، جمع البينات والأدلة من مكان الحادث" إلى هنا نصّ البيان.
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