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كل العرب حيفا والمنطقة أخبار اخبار محلية إصابة شاب جراء سقوطه عن سلم داخل منزل قرب حيفا

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إصابة شاب جراء سقوطه عن سلم داخل منزل قرب حيفا
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حيفا والمنطقة

إصابة شاب (24 عامًا) جراء سقوطه عن سلم داخل منزل قرب حيفا وحالته حرجة

استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 09:43 حول سقوط شاب (24 عامًا) عن سلم فيس منزل قرب حيفا

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 09:43 حول سقوط شاب (24 عامًا) عن سلم فيس منزل قرب حيفا ، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت حالته بالحرجة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام وهو مربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي وهو فاقد الوعي" وفقًا للبيان.

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