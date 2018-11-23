إصابة شاب (24 عامًا) جراء سقوطه عن سلم داخل منزل قرب حيفا وحالته حرجة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 09:43 حول سقوط شاب (24 عامًا) عن سلم فيس منزل قرب حيفا ، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت حالته بالحرجة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام وهو مربوط بأجهزة التنفس الاصطناعي وهو فاقد الوعي" وفقًا للبيان.
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