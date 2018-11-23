النقب: ثانوية أورط تحتفل يوم التسامح والمحبة العالمي بحضور أعضاء الكنيست

خلال البرنامج
وصل بيان الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن المدرسة الثانوية أورط ابو تلول في بئر السبع جاء فيه ما يلي: "اقيم بالامس 22/11 في ثانوية أورط ابو تلول يوم التسامح والمحبة العالمي بحضور العديد من اعضاء الكنيست العرب السيد طلب ابو عرار والسيد سعيد الخرومي والسيد جمعة الزبارقه ورؤوساء مجالس محلية عديدة ومدير لواء الجنوب في شبكة اورط وقائد شرطة عايروت في جنوب البلاد"
واختتم البيان: "وتخلل الحفل كلمات في قيم التسامح وقصائد شعرية لبعض الطلاب وكلمة لمدير المدرسة السيد راجي الخرم في قيمة التسامح ونبذ العنف الذي يعصف بمجتمعنا العربي".
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