مجهولون مسلحون يقتحمون منزل مواطن من اكسال.. قيّدوه وسرقوا مبلغا من المال ومجوهرات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في بلدة اكسال دخل ثلاثة مسلحين ملثّمين إلى منزل مواطن من البلدة (47 عامًا)، وقاموا هذا وقام الملثّمون بتقييد الرجل، وقاموا بسرقة مال ومجوهرات وفرّوا هاربين من المكان ب سيارة ، لم يتم التبليغ عن وجود إصابات وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بالتحقيق في ملابسات الحادثة وباشروا البحث عن المشتبهين والسيارة التي كانت بحوزتهم" وفقًا للبيان.

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