مجهولون مسلحون يقتحمون منزل مواطن من اكسال.. قيّدوه وسرقوا مبلغا من المال ومجوهرات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في بلدة اكسال دخل ثلاثة مسلحين ملثّمين إلى منزل مواطن من البلدة (47 عامًا)، وقاموا هذا وقام الملثّمون بتقييد الرجل، وقاموا بسرقة مال ومجوهرات وفرّوا هاربين من المكان ب سيارة ، لم يتم التبليغ عن وجود إصابات وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بالتحقيق في ملابسات الحادثة وباشروا البحث عن المشتبهين والسيارة التي كانت بحوزتهم" وفقًا للبيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- اعدادية الرازي اكسال تنتخب الطالب حسن عبد الهادي رئيسا لمجلس الطلاب
- الرئيس المنتخب محمد رافع شلبي يتسلّم إدارة المجلس المحلي في اكسال
- احياء ذكرى المولد النبوي الشريف في ثانوية الرازي الشاملة اكسال
- إعدادية الرازي اكسال تحتفي بمولد الهادي خاتم الانبياء بمشاركة من الطلاب والمعلمين
- هبوعيل اكسال وجد المعادلة الصحيحة مع المدرب الجديد أدهم هادية
- مكابي اكسال يحقق فوزا خارجيا على هبوعيل مصمص بنتيجة 2-1
- إعدادية الرازي اكسال تستقبل أولياء أمور الطلاب لاستلام الشهادات النصف فصلية
- المربي عمر شلبي مدير مدرسة اكسال الثانوية يعقب على بيان المجلس المحلي
- رئيس مجلس اكسال السابق: اليوم ستتحول المعاشات للمعلمين وهناك جهات تحاول استغلال الموضوع