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مجهولون مسلحون يقتحمون منزل مواطن من اكسال
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الناصرة والقضاء

مجهولون مسلحون يقتحمون منزل مواطن من اكسال.. قيّدوه وسرقوا مبلغا من المال ومجوهرات

في بلدة اكسال دخل ثلاثة مسلحين ملثّمين إلى منزل مواطن من البلدة (47 عامًا)، وقاموا هذا وقام الملثّمون بتقييد الرجل، وقاموا بسرقة مال ومجوهرات

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في بلدة اكسال دخل ثلاثة مسلحين ملثّمين إلى منزل مواطن من البلدة (47 عامًا)، وقاموا هذا وقام الملثّمون بتقييد الرجل، وقاموا بسرقة مال ومجوهرات وفرّوا هاربين من المكان ب سيارة ، لم يتم التبليغ عن وجود إصابات وباشر أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان بالتحقيق في ملابسات الحادثة وباشروا البحث عن المشتبهين والسيارة التي كانت بحوزتهم" وفقًا للبيان.

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