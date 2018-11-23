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ميشيل سجراوي يحيي أمسية فنية مميزة في سينمانا الناصرة
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الناصرة والقضاء

ميشيل سجراوي يحيي أمسية فنية مميزة في مركز سينمانا في الناصرة

أبهر الفنان النصراوي ميشيل سجراوي جمهوره الغفير في أمسية فنيّة ساهرة، والتي أقيمت مساء أمس الخميس في مركز سينمانا في مدينة الناصرة.

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خلال الحفل
بمقطوعات مميزة مختارة من عدة ألبومات، دمجت بين المقامات الشرقية والجاز، كان جزءً منها ألبوم "المدينة العائمة" من ألحان الملحن ميشيل سجراوي

أبهر الفنان النصراوي ميشيل سجراوي جمهوره الغفير في أمسية فنيّة ساهرة، والتي أقيمت مساء أمس الخميس في مركز سينمانا في مدينة الناصرة . هذا، وقد استمتع الحضور بأمسية فنية غنائية، افتتحها الفنان مشيل سجراوي عازف الجيتار، برفقة عازف الأورغ لؤي أبو سنة، وعازف الدرامز ستاس زيلبرمان، بمقطوعات مميزة مختارة من عدة ألبومات، دمجت بين المقامات الشرقية والجاز، كان جزءًا منها ألبوم "المدينة العائمة" من ألحان الملحن ميشيل سجراوي، ومقطوعات أخرى لفنانين مختلفين بإعادة توزيع ميشيل، مثل "الليل يا ليلى يعاتبني" للفنان الراحل وديع الصافي.


الفنان ميشيل سجراوي

والجدير بالذكر الى ان الفنان النصراوي ميشيل، يعتبر من المميزين بالفن والموسيقى فهو متعدد المواهب: إضافة على أنه عازف جيتار،فهو مُلحّن، مُوّزع، مُنتج ، كما ويملك أستوديو تسجيل عُرف باسم "استوديو دسم"، وهو قائد الفرقة الثلاثية التي جالت مختلف المناطق ال محلية في البلاد وخارجها.
خلال أحدى الفقرات قام الفنان ميشل بدعوة الفنان النصراوي عادل زكريا الى المسرح، ليرافق الفرقة الموسيقية ب أغنية من البومه وتسجيل ستوديو ميشيل. واختتم الحفل الفنان ميشيل الذي قدم كلمة، شكر فيها مدير مركز سينمانا محمد بيطار على دعوته للفرقة لتقديم هذا العرض بعد انقطاع لمدة عام عن المدينة، كما وشكر الجمهور على حسن الإصغاء الراقي والتشجيع.


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