اعتقال مشتبهين من جلجولية بالضلوع بحادثتي إطلاق نار على سجن أيالون وسجن هداريم

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ استلام بلاغ بالأمس في مركز الشرطة حول إطلاق نار باتّجاه سجن أيالون، هذا وألحقت أضرار في المبنى دون وجود إصابات، ووفقًا لترجيحات الشرطة فإنّ حادثة إطلاق النار هذه لها علاقة بحادثة إطلاق النار التي وقعت في الأسبوع الماضي على سجن هداريم، صباح اليوم، تمّ اعتقال مشتبهين اثنين (23 و47 عامًا) من سكان جلجولية بالضلوع بالحادثتين، وسيتم النظر في طلب تمديد فترة اعتقالهما على ذمة التحقيق اليوم في محكمة الصلح في بيتح تكفا،

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