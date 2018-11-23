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كل العرب سخنين والمنطقة أخبار محاكم وجنائيات عرابة: مصرع رجل جراء تعرضه للطعن

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عرابة: مصرع رجل جراء تعرضه للطعن
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سخنين والمنطقة

عرّابة تستيقظ على جريمة قتل: مصرع زيد عاصلة (38 عامًا) طعنا في محطة وقود

لقي الشاب زيد أحمد داوود عاصلة (38 عامًا) من عرابة مصرعه صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرّضه للطعن من قبل قريب له داخل محطة وقود داخل المدينة.

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 لقي الشاب زيد أحمد داوود عاصلة (38 عامًا) من عرابة مصرعه صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه البالغة جراء تعرّضه للطعن من قبل قريب له داخل محطة وقود داخل المدينة.


الشاب المرحوم زيد عاصلة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في عرابة في محطة وقود، تمّ العثور على مصاب (40 عامًا) من سكان المدينة، وهو مصاب وحالته حرجة جراء تعرضه للطعن، تمّت إحالة المصاب لاستكمال العلاج إلى المركز الطبي للجليل، في نهاري، وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات ولا زالت الخلفية غير معروفة" وفقًا للبيان. ولاحقًا أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "تمّ اعتقال مشتبه (34 عامًا) وهو قريب لعائلة الضحية" وفقًا للبيان.


من المكان

هذا وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغا قرابة الساعة 07:14 حول العثور على مصاب من عرابة هذا وتم إيصاله إلى نقطة التقاء مع طاقم نجمة داوود الحمراء قرب سخنين ، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (40 عامًا) والذي وصفت حالته بالحرجة وتمّ تقديم عمليات الانعاش له وهو مصاب بعدة طعنات في القسم العلوي من جسمه، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى رمبام، لاحقًا تمّ إقرار وفاته" وفقًا للبيان.

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عرابة إصابة طعن اسعاف شرطة
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