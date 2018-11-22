الفوز الخامس على التوالي لفتيات مجد الكروم بكرة السلة على فتيات مكابي الناصرة

سيطرة فتيات مجد الكروم على مجريات المباراة كانت مطلقة بالاداء والنتيجة والربع الاول من المباراة انتهى بالنتيجة 27-8

حقق فريق فتيات مجد الكروم بكرة السلة فوزهن الخامس على التوالي منذ بداية الموسم وهذه المرة كان على فريق فتيات مكابي الناصرة وبالنتيجة الكبيرة 78-27 في المباراة التي جرت في القاعة الرياضية في مجد الكروم بحضور رئيس مجلس مجد الكروم السيد سليم صليبي وعدد من اعضاء المجلس المحلي والعشرات من مؤيدي الفريق المجدلاوي .



سيطرة فتيات مجد الكروم على مجريات المباراة كانت مطلقة بالاداء والنتيجة والربع الاول من المباراة انتهى بالنتيجة 27-8 . اما الربع الثاني فانتهى بالنتيجة 39-12 والثالث بالنتيجة 62-20 والنتيجة النهائية في الربع الرابع والاخير كانت 78-27 !!.امتاز كافة لاعبات الفريق دون استثناء .وقد قام عضو المجلس السيد بسام كريم بدعوة الفريقين على وجبه بيتسا تكريماً لهن على جهودهن .

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