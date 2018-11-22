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وفد في زيارة مهنية لكلية البيان دير الاسد
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الشاغور

وفد من مديري ومديرات المدارس اليهودية في زيارة مهنية لكلية البيان دير الاسد

حضر اليوم الخميس 22/11/2018 وفد خاص من مديري ومديرات المدارس اليهودية من مختلف المراحل التدريسية وكافة انحاء البلاد لكلية البيان في دير الاسد _ البعنة التي تم اختيارها كمؤسسة تربوية تعليمية سباقة ذات تحصيلات علمية مرتفعة ، هذا وقد شاهد ال

قام مدير الكلية الاستاذ علي ابو زيد بالاجابة عن الاستفسارات المطروحة وبتقديم فيض من المعطيات الخاصة بالكلية على جميع الاصعدة والمستويات : الثقافية ، السلوكية ، التحصيلية والاجتماعية

حضر اليوم الخميس 22/11/2018 وفد خاص من مديري ومديرات المدارس اليهودية من مختلف المراحل التدريسية وكافة انحاء البلاد لكلية البيان في دير الاسد _ البعنة التي تم اختيارها كمؤسسة تربوية تعليمية سباقة ذات تحصيلات علمية مرتفعة ، هذا وقد شاهد الوفد الحصص المتعددة التي تدرّس بمختلف الطرق والاساليب المتطورة في شتى المواضيع : كاللغات ، الرياضيات ، الحاسوب ، المواضيع العلمية وغيرها من الموضوعات التي تمتاز بها الكلية .

 

قام مدير الكلية الاستاذ علي ابو زيد بالاجابة عن الاستفسارات المطروحة وبتقديم فيض من المعطيات الخاصة بالكلية على جميع الاصعدة والمستويات : الثقافية ، السلوكية ، التحصيلية والاجتماعية.كما واوضح صيغة ودستور الكلية الخاص بتطوراتها التكنولوجية والعلمية ، المستقطب للطلاب من مختلف البلدات المجاورة . اثنى المدير خلال حديثه على طاقم المعلمين وقدم لهم خالص الشكر لمساهمتهم ودورهم الريادي الفعال في رفع مستوى الكلية وجعلها سباقة في كافة المجالات بواسطة شراكتهم الدائمة في اتخاذ القرارات المهنية ، تجندهم وتفانيهم لكل ما يهدف لتجديد ورعاية مصلحة الطالب .
عبر اعضاء الوفد عن اعجابهم بالمناخ التعليمي الراقي الذي ساد ارجاء الكلية اثناء جولتهم ما بين المختبرات والصفوف التي زودت بالتقنيات الحديثة والدروس المحوسبة التي تحث على التفاعل ما بين الطالب والمعلم.
كما واثارت الكلية انطباعاً ايجابياً بإدارتها الحكيمة وطاقمها المهني لدى الضيوف فاستحسن الممثلون الانظمة والاساليب التي جسدت نماذج تطبيقية تعزز العلم والتعلم ، كموقع الكلية الالكتروني المحوسب الذي فاق جميع التوقعات بتطوره وفعاليته ودوره بتسهيل عملية التواصل وحتلنة المعلومات ما بين الطاقم والطلاب واولياء الامور .
ختاماً لهذه الزيارة عقدت جلسة تلخيصية اعربت عن امتداح الوفد لما شوهد من نجاحات ورغبة في تبنّي بعض الاساليب والاستراتيجيات الناجعة المتبعة في الكلية ، كما وشكر الاستاذ علي ابو زيد اعضاء الوفد على حضورهم الكريم مقدراً اهتمامهم وزيارتهم لكلية البيان

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