كفرمندا: عقد راية الصلح بين عائلتي زيدان وعبد الحليم بعد الاحداث واعمال العنف

بأجواء من الاخوة والتسامح وبمبادرة من لجنة الصلح، جرى مساء الخميس، اتفاق بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا على فتح صفحة جديدة وإنهاء الخلاف، عقب الاحداث المؤسفة وأعمال العنف التي وقعت في القرية في الأيام الأخيرة على خلفية نتائج ال انتخابات .
وأقيمت مراسم الصلح في مسجد التقوى بحضور أعضاء جاهة الصلح ورئيس المجلس مؤنس عبد الحليم والمنافس علي زيدان وممثلين عن عائلتي زيدان وعبد الحليم، ووجهاء من أهالي البلدة. وأكد المتحدثون على ضرورة نبذ العنف وتحكيم العقل والمنطق في فض الخلافات،والترفع عن الخلافات وعدم الانجرار. كما حث الحضور جميع الشباب على التحلي بقيم التسامح والأخلاق النبيلة، وعدم إذكاء نار الفتنة والتحريض وشحن الأجواء العامة من خلال كتابات غير مسؤولة عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك،وعدم الإصغاء لضعاف النفوس من أصحاب الأسماء والحسابات المستعارة والتي تهدف لتأجيج الأجواء وإشعال فتيل الخلافات.وعبرت عائلتي زيدان وعبد الحليم أمام أعضاء الجاهة الكريمة عن أسفها لوقوع الأحداث المؤسفة.
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