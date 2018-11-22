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كل العرب ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزتي الزوجة: افهمي زوجك حتى دون كلام!

ثقافة جنسية

عزيزتي الزوجة: افهمي زوجك حتى دون كلام!
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عزيزتي الزوجة: افهمي زوجك حتى دون كلام!

عزيزتي الزوجة، من المهم جدًا أن تتقني لغة الجسد مع زوجك، وتفهمي كل ما يحاول قوله لك دون كلام

 عند ضغط زوجك على أسنانه خلال الحديث معك، هذه إشارة الى أنه توتّر

عزيزتي الزوجة، من المهم جدًا أن تتقني لغة الجسد مع زوجك، وتفهمي كل ما يحاول قوله لك دون كلام، وذلك من خلال حركاته او من خلال كلام عيونه! تابعي معنا هذه النصائح والارشادات:


صورة توضيحية

- عند ضغط زوجك على أسنانه خلال الحديث معك، هذه إشارة الى أنه توتّر، وهناك أمر ما أثار عصبيته فانتبهي من ردة فعله!

- إن أشاح زوجك بنظره عنك خلال حديثك معه، كوني متأكدة بأنه يكذب عليك لأنه لم يواجهك بنظراته، هذه علامة متوافق عليها للكذب.

- بحال كان الحديث بينك وبين زوجك وجهاً لوجه، وكان ينظر مباشرة الى عينيك ويتفاعل مع ما تخبرينه به، تأكدي من أنه مصغ إليك ومهتم لما تقولينه.

- إن أتى زوجك وتحدث اليك وفي الوقت نفسه كان ينظر الى ملابسه ويحسّن من هندامه توجهي إليه ببعض الكلمات الجميلة التي تمدح مظهره لأنه سيفرح بذلك.

- عند التحدث الى زوجك، إن اقترب منك ومدّ يده ومررها بشعرك هذا يشير الى أنه واثق بأنك ستقتنعين بالكلام الذي يقوله لك أو يحاول تبرير نفسه من خلاله إن كنتما متخاصمين.

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