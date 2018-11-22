كفرمندا: تجدد الشجار بين عشرات الشبان على خلفية الانتخابات والشرطة تتواجد في الشوارع

تجدد بعد ظهر اليوم الخميس الشجار في بلدة كفرمندا، بين عشرات الشبان على خلفية نتائج ال انتخابات الاخيرة. وتم خلال الشجار احراق سيارة واستعمال المفرقعات وهرعت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة للسيطرة على الاوضاع.
إضرام النيران بسيارة
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