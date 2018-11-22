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الناصرة: المجد الابتدائية تحتفل بذكرى المولد النبوي
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الناصرة والقضاء

الناصرة: مدرسة المجد الابتدائية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1440، أقامت المدرسة احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة السعيدة


خلال الاحتفال بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1440، أقامت المدرسة احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة السعيدة حيث استضافت الشيخ زيدان عابد امام مسجد الصديق وفرقة الانوار المحمدية للإنشاد وفرقة أشبال التوحيد والمؤلفة من مجموعة من طلاب وخريجي المدرسة أشرفت على تدريبهم السيدة خديجة عابد رحال.

هذا وقد أقيم الاحتفال في ساحة المدرسة بحضور جميع طلاب المدرسة وجميع أعضاء الهيئة التدريسية حيث افتتح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم قدم طلاب فرقة أشبال التوحيد مقطوعات من السيرة النبوية الشريفة ونشأة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الشيخ زيدان عابد كلمة تطرق فيها الى صفات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثابرته في نشر الدعوة التي كلف بها، دعوة الايمان بالله وبملائكته ورسله والايمان بالكتب السماوية، والتحلي بالأخلاق الحسنة والقيم العليا.

واختتم الاحتفال بإلقاء أناشيد دينية ونبوية من قبل مجموعة من الشبان أعضاء فرقة الانوار المحمدية. كما ألقى مدير المدرسة كلمة هنأ فيها المحتفلين بهذه الذكرى العطرة ودعا الطلاب الى التحلي بالأخلاق الحميدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر الشيخ زيدان وأعضاء فرقة الأنوار المحمدية وفرقة أشبال التوحيد والسيدة خديجة عابد رحال والسيد عبد الباسط رحال والأمهات المشاركات في تدريب الطلاب وذلك على تفرغهم وحضورهم على حساب وقتهم الشخصي لتقديم ونشر رسالة التوعية والايمان والمحبة بين أبنائنا واحبائنا

تجدر الإشارة أيضا الى أنه تم تخصيص ساعات إضافية من برنامج الدروس للتطرق الى هذه المناسبة وأهميتها واكساب الطلاب المعلومات المتعلقة بأهمية الرسالة النبوية الشريفة التي كلف بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما تم تكريس الوقت الخاص لفعاليات الصباح على مدار أسبوع كامل لقراءة آيات من الذكر الحكيم واناشيد ومدائح نبوية وأشعار القيت من قبل طلاب المدرسة على مسامع بقية الطلاب. وفي اليوم الأخير وقبل خروج الطلاب لعطلة عيد المولد النبوي الشريف تم تقديم الحلوى على جميع الطلاب والمعلمين احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

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