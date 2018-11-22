مجلس كفرقرع يستنكر اطلاق النار على بيت زهير يحيى رئيس المجلس السابق



من اليمين: زهير يحيى وحسن عثامنة

اصدر المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع بيانا يستنكر من خلاله حادث اطلاق النار على بيت السيد زهير يحيى رئيس مجلس محلي كفرقرع سابقا.

وجاء في البيان الصادر من مكتب رئيس مجلس محلي كفرقرع: "بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" صدق الله العظيم. مجلس كفرقرع رئيسا واعضاء وموظفين يشجب ويستنكر حادث اطلاق النار على بيت السيد زهير يحيى واذ نستهجن مثل هذه الاعمال التي لا تليق بكفرقرع وتمس بالنسيج الاجتماعي الذي تتميز بِه كفرقرع".

واختتم البيان: "نطالب الجميع بالعمل من اجل الحفاظ على كفرقرع واحدة وموحدة ومحاربة الفساد والفتنة.ونقول من خلال هذا البيان ان " الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها" المحامي حسن عثامنة.



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