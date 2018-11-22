المحكمة تنظر في تمديد اعتقال المشتبهين بالضلوع بالشجار العنيف في كفرمندا

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "في الأسابيع الاخيرة في بلدة كفرمندا، وقعت عدّة أحداث عنيفة على خلفية انتخابات السلطات ال محلية ، حيث تخلل هذه الاحداث إطلاق عيارات نارية بالهواء، ومفرقعات، وتمّ إلقاء حجارة وإضرام النيران وتمّ إلحاق أضرار ل سيارات ودوريات شرطة، وخلال نشاطات للشرطة هذه الليلة تمّ اعتقال 15 مشتبها (15-45 عامًا) وخلال التفتيشات تمّ ضبط 122 زجاجة حارقة ولبعضهم تمّ إضافة مفرقعات، بالإضافة إلى ضبط عدد كبيرمن الألعاب النارية. هذا ويمثل المشتبهون في محكمة الصلح في عكا للنظر في طلب تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيقات كما وأنّ نشاطات الشرطة لضبط مشتبهين آخرين لا زالت قائمة" وفقًَا للبيان.

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