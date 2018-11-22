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الرامة: ثانوية حنا مويس بزيارة لمستشفى تل هشومير
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الرامة والمنطقة

الرامة: طلاب ثانوية حنا مويس بزيارة لقسم السرطان بمستشفى تل هشومير

قامت مجموعة من طلاب ثانوية الرامة الشاملة على اسم حنا مويس بزيارة الاولى من نوعها الى قسم الامراض السرطانية في مستشفى تل هشومير


طلاب ثانوية حنا مويس بزيارة لمستشفى تل هشومير

تحت عنوان "الأعمال الحسنة وخدمة الجمهور" قامت مجموعة من طلاب ثانوية الرامة الشاملة على اسم حنا مويس بزيارة الاولى من نوعها الى قسم الامراض السرطانية في مستشفى تل هشومير حيث قاموا بفعاليات تحفيزية مختلفة هدفها رسم البسمة على وجوه المرضى وأهاليهم بالإضافة الى الفعاليات تم توزيع هدايا للمرضى.

هذا الحدث المميز تم بالتعاون بين معلمات التربية الاجتماعية في المدرسة وقسم التربية والتعليم في مجلس الرامة المحلي بمديره مجيد فرّاج وجمعية "اشواق الربيع" التي تعمل لصالح مرضى السرطان. وهنا لا بد من كلمة الشكر الجزيل لكل من إدارة محمص الرامة على تبرعه بالمكسرات وادارة محلبة الرامة على تبرعهم ب 25 كغم لبنة وقسم الشبيبة في المجلس بقيادة الاخت بديعة غندور حيث تبرعوا ب 50 هدية والأخ جمال رباح على تبرعه ب 50 هدية والاخت رشا فارس التي ساعدت في الفعاليات الرائعة التي قدمت.

والشكر الخاص جدا والمميز لمدير المدرسة المربي ماجد قاسم ومديرة المرحلة الاعدادية هناء فراج على اشرافهم على هذه الزيارة وللطلاب الذين اثبتوا وبجدارة ان العالم ما زال بخير وان العطاء لا حدود له... فزرع الامل في قلوب المرضى.

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