تصريح مدع عام ضد 4 مشتبهين من مجدل شمس على خلفية الانتخابات



خلال التظاهرات يوم ال انتخابات 30.10.2018- تصوير الشرطة

أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "استمرارا لتحقيقات الشرطة ضد الإخلال بالنظام الذي كان في مجدل شمس على خلفية انتخابات السلطات ال محلية ، اليوم تقدّمت محكمة لواء الشمال بتصاريح مدع عام ضد 4 مشتبهين (29، 49، 48، 54 عامًا)، بشبهة الاعتداء على أفراد شرطة والتجمهر بطريقة غير قانونية" بحسب الشرطة.



خلال التظاهرات يوم الانتخابات 30.10.2018- تصوير الشرطة

وأضاف البيان: "هذا ويشار إلى أنّه في يوم الانتخابات، (30.10.2018) في مجدل شمس في هضبة الجولان قريب من أحد أماكن صناديق الاقتراع، احتشد المئات من الرجال وأخلّوا بالنظام العام، أفراد الشرطة الذين تواجدوا في المكان باشروا بفض التجمهر وإبعاء المتجمهرين عن بعضهم الذي كان ردّهم ان ألقوا حجارة على أفراد الشرطة، حيث أصيب قسم منهم والحقت أضرار بدوريات شرطة، لاحقًا تمّ اعتقال 15 مشتبها بالإخلال بالنظام وبأعمال الشغب ضد أفراد الشرطة، والتشويش على عمل الشرطة والتجمهر بصورة غير قانونية، اليوم تمّ التقدم بتصريع مدع عام ضد 4 مشتبهين كما وتمّ تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية حتّى يوم الأحد القريب 25.11.2018، وسيتم التقدّم ضد مشتبهين بلائحتي اتّهام " وفقًا للبيان.

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