العثور على حفريات لثديات تعود لعصر الديناصورات



صورة توضيحية

اكتشفت مجموعة من علماء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية ومتحف نيومكسيكو للتاريخ الطبيعي حفرية لنوع من الكائنات عاصرت الديناصورات، وازدهرت بعد انقراضها. واكتُشفت الحفرية في مدينة نيو ميكسيكو في المكسيك، وقدر عمرها بحوالي 500 ألف عام. ويبدو أنّها كانت من الثدييات صغيرة الحجم، يكسوها الفراء، وهي أشبه بالقوارض، إذ تمتلك أسنان حادة.

وقال توماس ويليامسون، من متحف نيومكسيكو للتاريخ الطبيعي، وقائد فريق البحث إن الكائنات المكتشفة: "ربما كانت ضمن مجموعة قليلة من الثدييات التي كانت قد تكيفت بالفعل على أكل النباتات عندما حضر وقت الانقراض، حيث اظهر لنا هذا النوع الجديد السرعة التي تطورت بها الكائنات للاستفادة من الظروف المعيشية في فترة ما بعد الانقراض".

وقال ان بداية ظهور هذه الكائنات تعود إلى مئة مليون عام، وهي الفترة التي تسبق انقراض الديناصورات، وانقرضت منذ حوالي 35 مليون عام.

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