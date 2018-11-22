اغانى عراقيةاغاني اماراتيةاغاني بحرينيةاغاني خليجيةاغاني سعوديةاغاني سوريةاغاني عربيةاغاني فلسطينيةاغاني كويتيةاغاني لبنانيةاغاني لبنانيةاغاني مصرية
برج الحملبرج الثوربرج الجوزاءبرج السرطانبرج الاسدبرج العذراءبرج الميزانبرج العقرببرج القوسبرج الجديبرج الدلوبرج الحوت
الدوري الاسباني الدوري الاسباني الدوري الألماني الدوري الألماني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي كأس الاتحاد كأس الاتحاد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي الدوري المصري الدوري المصري بروليغ السعودي بروليغ السعودي الدرجة الممتازة الدرجة الممتازة الدرجة العليا الدرجة العليا
أخباررياضة وشبابفنانينرأي حراسواق العربسياراتصحةمطبخسياحةرجالشباب وصبايااولادثقافة جنسيةكوكتيلمجتمعستايلمنبر العربجامعات / مدارس
افلام اجنبيةافلام عربيةافلام كرتونافلام مصرية قديمةافلام هنديةبرامج تلفزيونفيديو كليبمسرحياتمسلسلات اجنبيةمسلسلات تركيةمسلسلات عربيةمسلسلات كرتونمقاطع مضحكةملخصات المباريات
الناصرة والقضاء شفاعمرو والقضاءالمغار والقضاءسخنين والمنطقةالرامة والمنطقةالشاغورعكا والمنطقةكفرياسيف والقضاءالجليل الاعلىحيفا والمنطقة مدن الساحلقرى المرجالمثلث الشماليوادي عارةالمثلث الجنوبيالنقبالقدس والقضاء منطقة الجولانالضفة الغربيةقطاع غزة
موقع موبايل مسلسلات رمضان تطبيق اندرويد تطبيق ايفون قسم الاعلانات حول الصحيفة اقتراحات راسل الادارة للاتصال بنا
كل العرب كوكتيل غرائب وطرائف العثور على حفريات لثديات تعود لعصر الديناصورات

كوكتيلCocktail

العثور على حفريات لثديات تعود لعصر الديناصورات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
مطر خفيف
13

حيفا
غيوم متناثره
18

ام الفحم
مطر خفيف
15

القدس
مطر خفيف
15

تل ابيب
مطر خفيف
15

عكا
غيوم متناثره
18

راس الناقورة
مطر خفيف
13

كفر قاسم
مطر خفيف
15

قطاع غزة
مطر متوسط الغزارة
14

ايلات
غيوم متفرقة
18
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

العثور على حفريات لثديات تعود لعصر الديناصورات

اكتشفت مجموعة من علماء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية ومتحف نيومكسيكو للتاريخ الطبيعي حفرية لنوع من الكائنات عاصرت الديناصورات


صورة توضيحية

اكتشفت مجموعة من علماء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية ومتحف نيومكسيكو للتاريخ الطبيعي حفرية لنوع من الكائنات عاصرت الديناصورات، وازدهرت بعد انقراضها. واكتُشفت الحفرية في مدينة نيو ميكسيكو في المكسيك، وقدر عمرها بحوالي 500 ألف عام. ويبدو أنّها كانت من الثدييات صغيرة الحجم، يكسوها الفراء، وهي أشبه بالقوارض، إذ تمتلك أسنان حادة.

وقال توماس ويليامسون، من متحف نيومكسيكو للتاريخ الطبيعي، وقائد فريق البحث إن الكائنات المكتشفة: "ربما كانت ضمن مجموعة قليلة من الثدييات التي كانت قد تكيفت بالفعل على أكل النباتات عندما حضر وقت الانقراض، حيث اظهر لنا هذا النوع الجديد السرعة التي تطورت بها الكائنات للاستفادة من الظروف المعيشية في فترة ما بعد الانقراض".

وقال ان بداية ظهور هذه الكائنات تعود إلى مئة مليون عام، وهي الفترة التي تسبق انقراض الديناصورات، وانقرضت منذ حوالي 35 مليون عام.

إقرا ايضا في هذا السياق:

كلمات دلالية
كوكتيل عجائب غرائب حفريات ديناصورات
مصرع شاب في الثلاثينات من النقب اثر حادث طرق بعراد
الحادث عبارة عن تصادم السيارة التي استقلها المرحوم والمصابان باشارة مرورية على جانب الشارع.

رأي وآخر

هذه المقالات عبارة عن رأي حر ينشر في منبر الجماهير العربية "كل العرب" ارسل مقالك الآن
نادية أبو حمدة
هكذا يولد الأحرار/ بقلم: نادية أبو حمدة
نبيل عودة
نحو تنظيم اجتماعي- سياسي جديد/ بقلم: نبيل عودة
طارق محمود بصول
العائلية تحت غطاء الحمولة - بقلم: طارق محمود بصول
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2018
ابراج 2018
alarabalarab