فيروز في عيدها/ بقلم: أسماء طنوس

فَيروز يا سِحـرَ الغِنـا يا عَذبَـةَ الأنغـام

يا خَمرةَ الصّوتِ ال بيداعِبِ احساسي

صَوْتِــك لَحـنُ وصـلى يُبَلــسِـمُ الأسقـام

يشفي القلِـب والرّوح يُعـطِّــرُ انفــاسي

غنَّيْتِ للقدسِ العظيمه مدينــةَ السّــلام

غَنَّيْــتِ للأعيـاد رَتَّلــتِ بـكـُـلِّ قُـــدّاسِ

غَنَّيتِ المساجدَ والكنائسَ بِطيبِ الكلام

أرضَيْتِ ربَّكِ بالصّلاه يا مُذهِــلَه النـاسِ

غَنَّيْتِ مكّـةَ والمدينــه ونبِيَّـها الإســلام

وفي لَيــلَـةِ المــيــلاد مـع دقِّ الاجــراسِ

وللمسيــحِ بصـلبِــهِ وأُسبـــوعِ الآلام

وللقيامَــه وفِصـحِــهِ صَلّيْــتِ بحــمــاسِ

أنــتِ المـلاكُ منَ السـما بيْـنَ الأنــام

حَبــاكِ اللهُ نعــمــةَ الصَّــوْتِ الأصــيــل

الملايكِه منِ السما يبقوا معِك كَحُرّاسِ

المكر

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