مهنيًا: تضع قواعد وشروط جديدة لارتباطاتك المهنية.

عاطفيًا: تتخذ خطوة تساعدك كثيرًا في تحديد علاقتك بالشريك.

صحيًا: تناول مشروبات الديتوكس لتطهير جسمك من السموم.

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