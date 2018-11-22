مهنيًا: تضع قواعد وشروط جديدة لارتباطاتك المهنية.
عاطفيًا: تتخذ خطوة تساعدك كثيرًا في تحديد علاقتك بالشريك.
صحيًا: تناول مشروبات الديتوكس لتطهير جسمك من السموم.
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