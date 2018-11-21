التخبطات المالية لدى هبوعيل شفاعمرو تلقي بظلالها على الجانب المهني

احتاج فريق هبوعيل شفاعمرو الى تسع مباريات حتى حقق انتصاره الأول هذا الموسم، وجاء على حساب فريق هبوعيل آسي جلبواع بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الأولى - المنطقة الشمالية. وقبل ذلك تعرض الشفاعمريون الى ست خسارات وتعادلين فقط، ولعل التخبطات المالية الممتدة منذ موسمين لدى هبوعيل شفاعمرو تلقي بظلالها على الجانب المهني، حيث تصعّب المهمة على تلامذة المدرب ابراهيم أبو رقيّق، رغم محاولات مستمرة لاجراء تغييرات مطلوبة على كادر اللاعبين بهدف توديع القاع الملتهب، أو على الأقل تحسين موقعه نوعا ما، خاصة أنه لا يبتعد كثيرا عن مرتبة البقاء.
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