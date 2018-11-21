قصة من الحياة - شاب: أهلي يرفضون أن أتزوج حبيبتي

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الرسالة كالتالي:
السلام عليكم: أحببت فتاة وهي تبادلني نفس الشعور، وعندما قررنا الزواج، أهلي عارضو بسسب أن أهلها منفصلون وبالنسبة لهم ذلك غير مقبول إجتماعياً، ويشكون في صلاحية تربيتها.
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