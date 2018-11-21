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كل العرب مجتمع قصة من الحياة شاب: أهلي يرفضون أن أتزوج حبيبتي

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شاب: أهلي يرفضون أن أتزوج حبيبتي
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قصة من الحياة - شاب: أهلي يرفضون أن أتزوج حبيبتي

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام

  

 وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

السلام عليكم: أحببت فتاة وهي تبادلني نفس الشعور، وعندما قررنا الزواج، أهلي عارضو بسسب أن أهلها منفصلون وبالنسبة لهم ذلك غير مقبول إجتماعياً، ويشكون في صلاحية تربيتها.


صورة توضيحية

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