قصة من الحياة - شاب: أهلي يرفضون أن أتزوج حبيبتي

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الرسالة كالتالي:

السلام عليكم: أحببت فتاة وهي تبادلني نفس الشعور، وعندما قررنا الزواج، أهلي عارضو بسسب أن أهلها منفصلون وبالنسبة لهم ذلك غير مقبول إجتماعياً، ويشكون في صلاحية تربيتها.



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