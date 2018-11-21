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كارول سماحة ترنّم في عيد الميلاد
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كارول سماحة ترنّم في عيد الميلاد

تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد في لبنان، مساء 16 كانون الأوّل/ديسمبر

من المقرر أن تشدو كارول سماحة بمجموعة من الترانيم وال أغاني الميلادية

تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد في لبنان، مساء 16 كانون الأوّل/ديسمبر، حيث سيعود ريع الـ"رسيتال" إلى شباب "كشافة سان جورج" و"جماعة الصعود – ضبية".


كارول سماحة

ومن المقرر أن تشدو كارول سماحة بمجموعة من الترانيم والأغاني الميلادية بحضور الجمهور ومحبّيها في لبنان وذلك في كنيسة الصعود بمنطقة ضبيه. هذا وستطرح كارول سماحة ترنيمة دينية جديدة بصوتها في مناسبة عيد الميلاد المجيد على أن تؤدّيها للمرّة الأولى في الريسيتال.

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كارول سماحة لبنان عيد الميلاد
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