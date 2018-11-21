حول انتشار الأمراض وترابط القارّات.. معتقدات غريبة آمن بها العلماء



صورة توضيحية

1- نظرية "مياسما" لانتشار الأمراض: قبل ظهور النظرية الجرثومية للأمراض، اعتقد الأطباء أن الأمراض تنتشر وفق نظرية أطلقوا عليها اسم "مياسما"، والتي تعني أن الأمراض تنتشر عبر الهواء السّام المرتفع عن الأرض نتيجة تحلل المواد العضوية وحملها من قِبل الرياح من المستنقعات الراكدة والمقابر.

2- الجسور العابرة للقارات: اعتقد العلماء سابقا أن هناك جسور كبيرة عابرة للقارات، تمتد عبر آلاف الأميال في أعماق المحيط، وهي ما تربط القارات مع بعضها ببعض.

3- تطهير أيدي الأطباء قبل التعامل مع المرضى: قبل ستينيات القرن التاسع عشر للميلاد، لم يكن الأطباء يغسلون أيديهم قبل التعامل مع المرضى. إذ كان الطبيب الذي ينصح بهذا الفعل يُوصف بأنه عانى من انهيار عصبي!

4- استعمال الزئبق كعلاج: في الماضي، لم تكن مخاطر الزئبق السامة معروفة، وكان يُوصف كمطهر للجروح ومليِّن للأمعاء وعلاج لمرض الزهري، وحتى علاج مشاكل البشرة وحب الشباب!

5- السفر بسرعة أعلى من 30 ميل/الساعة: قديمًا، ساد اعتقادٌ بين الناس أن السفر بسرعة أعلى من 30 ميلًا/الساعة يُسبب الاختناق لأنهم لن يتمكّنوا من التنفس بسبب الهواء المحيط الذي يندفع إليهم. وكان هذا الاعتقاد كان سائدًا قبل اختراع السكك الحديدية وظهور القطارات في سبعينيات القرن التاسع عشر.

6- الأثير: قبل ظهور مفهوم الفراغ، لم يكن علماء الفيزياء يؤمنون بوجود مساحات فارغة في الكون، واعتبروا أن الضوء يُسافر عبر وسيط يُسمى الأثير. وكان الأثير يُعتبر بمثابة عنصر خامس إلى جانب الأرض والرياح والماء والنار.

7- استعمال البنزين كمادة عطرية ومطهرة: في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، تم استخدام البنزين كسائل عطري بعد الحلاقة، وباعتباره مذيب عضوي، استعمله الكيميائيون لغسل أيديهم على الرغم من كونه مادة مسرطنة.

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