المسلسل التركي امرأة يحافظ على الصدارة

يستمر المسلسل التركي "امرأة" بتربعه على صدارة قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في الدراما التركية بين المواد الإعلامية المعروضة على الشاشات في تركيا. وجاء في المركز الثاني مسلسل "قطاع الطرق"، بينما جاء مسلسل "جرائم صغيرة" في المركز الثالث، أما مسلسل "كوت العمارة" فاحتل المرتبة الرابعة.
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