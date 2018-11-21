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كل العرب اخبار السينما اخبار السينما كم وصلت إيرادات A Star Is Born؟

اخبار السينما

كم وصلت إيرادات A Star Is Born؟
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كم وصلت إيرادات فيلم A Star Is Born؟

حقق فيلم A Star Is Born للنجمة العالمية ليدي جاجا والممثل الشهير برادلي كوبر إيرادات وصلت إلى 350 مليون دولار

انقسمت إيرادات ال فيلم بين 186 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و156 مليون دولار أمريكي حول العالم

حقق فيلم A Star Is Born للنجمة العالمية ليدي جاجا والممثل الشهير برادلي كوبر إيرادات وصلت إلى 350 مليون دولار أمريكي، في الصالات السينمائية حول العالم. وانقسمت إيرادات الفيلم بين 186 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و156 مليون دولار أمريكي حول العالم.

وتدور أحداث فيلم A Star Is Born حول “جاكسون”، نجم موسيقى على حافة انهيار مستقبله الفني، يكتشف “إلي” وهي فتاة موهوبة لديها صوت رائع لكنها غير واثقة بجمالها، فتنشأ بينهما علاقة عاطفية، وينجح في دفعها إلى دائرة الضوء والنجاح، وفي الوقت الذي تؤسس هي فيه قاعدتها الجماهيرية، يعاني هو من صعوبة الحفاظ على مجده الذي يضيع.

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فيلم سينما إيرادات فيلم A Star Is Born
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