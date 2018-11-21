الهالات السوداء تحت العينين أسبابها وطرق علاجها

أسباب الهالات السوداء تحت العينين تُوجد عدّة أسباب تُعزى إليها هذه الحالة

سواد تحت العين أو ما يعرف بمسمى الهالات السوداء تحت العين من أكثر الأعراض التى تزعج المريض بها، وتعد من المشاكل الشائعة بصورة كبيرة بين الناس، لأنها تعطيك إحساسا على الدوام أن هذا الشخص هزيل وغير مهتم بصحته ونضارة بشرته، أو تعطيك إحساسا أيضا بأنه مجهد ومتعب، لذلك هناك فضول كبير بين الناس التي تعاني من هذه المشكلة في معرفة نصائح لعلاج هذا السواد.



صورة توضيحية

تعدّ الهالات السوداء تحت العينين ، وهي عبارة عن حدوث اسمرار وسواد في الطبقة الجلديّة الموجودة تحت العين، وبالتالي يظهر هذا الجلد بدرجة لون تختلف عن بقيّة لون بشرة الوجه، ولكن على كل فرد قبل الشروع بعلاج هذه الهالات، التعرف على الأسباب والعوامل التي تؤدّي إلى ظهور هذه المشكلة.

أسباب الهالات السوداء تحت العينين تُوجد عدّة أسباب تُعزى إليها هذه الحالة، ومنها:

1. فقر الدم الناتج عن انخفاض مستوى الحديد في الدم، فهذه الإنخفاض يؤثر بصورة مباشرة في المنطقة الموجودة تحت العينين، ويؤدّي اسمرارها، وتعدّ النساء أكثر عرضة للهالات السوداء الناتجة عن فقر الدم، وذلك لأنّها تفقد كميّات كبيرة من الدم خلال الولادة، وأثناء مرحلة الحيض، لذا عليها تعويض ما ينقصها من حديد بتناول الأطعمة الغنيّة بالحديد مثل الخضار الطازجة، والعسل الأسود، والكبد، والسبانخ وغيرهم.

2. العوامل الوراثية، من الممكن أن تسبّب بعض العوامل الوراثية ظهور الهالات حول العينين، وهذه المشكلة من الممكن الحدّ منها ولا يمكن علاجها بشكل نهائي.

3. جفاف تحت العينين الذي يؤدّي إلى حكة مستمرة، وبالتالي يدفع الفرد إلى فرك عينيه بشدة، وعلاج هذه الحالة يكون من خلال الحفاظ على هذه المنطقة رطبة بشكل مستمر.

4. الإفراط في تناول الملح والتدخين بشكل كبير، فهذين السلوكين يسبّبان احتباس السوائل داخل الأوعية الدموية، وخاصة الأوعية الموجودة حول العينين، وهذا الاحتباس يعمل على توسيع وانتفاخ هذه المنطقة وبالتالي تظهر الهالات السوداء.

5. قلّة النوم والسهر لساعات متأخّرة من الليل بالإضافة إلى اضطراب النوم، لذا على كلّ فرد النوم بصورة يوميّة لما يقارب الثماني ساعات.

6. التعب والإرهاق يسبّبان شحوب الوجه، ويؤثران بصورة كبيرة على المنطقة الموجودة تحت العينين.

7. التقدّم في العمر يزيد من ظهور ووضوح الهالات السوداء في الوجه، وذلك بسبب جفاف جلد تحت العينين بصورة كبير.

8. قلّة شرب المياه بكميات مناسبة كل يوم.

9. التعرّض بصورة كبيرة لأشعّة الشمس ومن دون حماية البشرة بواقي شمس.

10. الإكثار من شرب المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة، مثل: القهوة، والنسكافيه، والشاي، والمشروبات الغازية.

11. تناول بعض العقاقير الطبية وخاصة تلك التي تزيد من مساحة الأوعية الدموية.

12. استخدام لمستحضرات التجميل بصورة كبيرة.

13. الحساسية التي تسبّب الحكة للعينين، ومن الأمثلة على الحساسية، الحساسية من وبر الحيوانات، ومن الغبار.

علاج الهالات السوداء لعلاج الهالات السوداء يجب اتباع الخطوات التالية:

1.غسل الوجه باستخدام الماء البارد بصورة يوميّة، فالماء البارد يعمل على تنشيط الدورة الدموية في البشرة.

2.عمل كمادات الشاي البارد، ووضعها على العينين لخمس عشرة دقيقة وبصورة يوميّة. تطبيق عجينة

3.البطاطا والخيار والبندورة على العينين لثلث ساعة، وتكرّر هذه الطريقة بشكل يومي وحتّى التخلّص من الهالات السوداء.

4.ماء الورد غنيّ بمضادات الأكسدة، التي تُعَزّز خلايا البشرة، وتُجَدّدها، ويمكنها تفتيح الهالات السّوداء، وتجديد البشرة حول العينين

5.الحليب البارد، نقع كرات القطن في الحليب البارد. ثمّ، توضع كرات القطن تحت العينين، حتى تصبح دافئة.

6.زيت اللّوز غنيّ بالفيتامينات المغذّية والمعادن، ويمكنه تفتيح الهالات السّوداء حول العينين، بالإضافة إلى تجديد وترطيب البشرة الحسّاسة في تلك المنطقة.

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