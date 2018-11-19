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كل العرب شباب وصبايا جمالك سيدتي إليك حلول سهلة وطبيعية لمعالجة حب الشباب

شباب وصبايا

إليك حلول سهلة وطبيعية لمعالجة حب الشباب
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إليك حلول سهلة وطبيعية لمعالجة حب الشباب

كل ما عليكِ فعله هو أن تضعي كمية من الخل على ملعقة ملح كبيرة وضيفي للخليط ماء ورد وجلسرين للتخفيف من حدة الخليط


صورة توضيحية

- اعتمدي على الكركم: وذلك لأنه يحتوي على العديد من الخواص الهامة المضادة للأكسدة مما يساعد في علاج البثور والالتهابات الناتجة عنها.
قومي بمزج الكركم بالعسل وإخلطي معلقة كبيرة من الحليب معه لتحصلي على مزيج متجانس. ضعيه على البشرة وإتركيه لمدة لا تقل عن 10 دقائق وإغسليه بالماء الدافئ وسوف تنبهري بنضارة البشرة، فالعسل يعد مطهر طبيعي وقوي للجراثيم والبكتيريا والكركم أيضاً.

- عصير الليمون: يعمل عصير الليمون على زيادة صحة البشرة وتجديد حيويتها ونضارتها لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة التي تضر بالجسم ويزيد أيضاً من مرونة الجلد ويحد من تكون التجاعيد. قومي بغسل وجهكِ بالماء الفاتر والصابون وضعي عصير نصف ليمون بعد غمسه بقطنة على المنطقة المصابة واتركيها لمدة 10 دقائق أو حتى يجف من ثم اشطفيه بالماء. كرري هذه الوصفة لحين الشفاء تماماً فعصير الليمون يساعد في القضاء على البثور و حبوب الشباب حيث يعمل على تجفيف المادة الدهنية التي توجد بالبشرة ويساعد في تفتيح المناطق الداكنة بها.

- الملح: كل ما عليكِ هو أن تضعي كمية من الخل على ملعقة ملح كبيرة وضيفي للخليط ماء ورد وجلسرين للتخفيف من حدة الخليط. حركيه على البشرة بحركات دائرية لمدة لا تقل عن دقيقتين ثم إغسلي وجهك بالماء الفاتر. من الممكن أيضًا أن تمزجي الخل والملح في وعاء وتضعي القليل منه على يديك وضعي المزيج على المنطقة المصابة ثم قومي ببل منشفة صغيرة في هذا المحلول و ضعيها على وجهك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة وسوف تجدي نتيجة مبهرة.

- القرفة: اخلطي ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع ثلاثة ملاعق من العسل وإمزجيهم جيداً ثم ضعي المزيج على المناطق التي يوجد بها حب الشباب لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم إشطفيه بالماء الدافئ. كما من الممكن وضع ملعقة من جوزة الطيب حتى تحصلي على نتيجة أفضل. كذلك مزيج العسل مع القرفة يساعد على إعادة نسيج الجلد مرة آخرى وتجفيف البثور والحد من الإحمرار والإلتهابات، كما من الممكن مزج العسل مع القرفة وعمل قناع متجانس وتطبيقها على البشرة بطبقة رقيقة ودلكي القناع حتى تتقشر خلايا الجلد الميتة .

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كلمات دلالية
حلول طبيعية معالجة حب الشباب
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