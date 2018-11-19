أفضل الوجهات السياحية الأوروبية لقضاء شهر العسل

توسكانا Tuscany

إقليم في إيطاليا يتمتع أيضاً بمناظره الساحرة وكأنه تحفة فنية تم رسمها بإبداع لم تشاهديه من قبل، وتتميز بتراث ثقافي وفني شهده العالم على مدار السنين. المساحات الخضراء أكثر ما يميزها وتوجد فيها العديد من الفنادق ذات الإطلالات الرائعة.

فينيسيا Venice

تقع مدينة البندقية بشمال إيطاليا، ويطلق عليها المدينة العائمة، ستجدين فيها كل سبل المتعة حتى وأنتِ تتجولين في الشوارع، وستزيد رفاهيتك عند ركوب القوارب للتنقل والعبور من الجسور المختلفة. تجربة ممتعة ومغامرات لا تنسى!

جزيرة كريت CRETE

أكبر الجزر اليونانية وتطل على بجر إيجه، وتحتوي على العديد من المناطق السياحية، وكل منطقة تقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة. في جزيرة كريت لن ينتابك الملل لأنكِ ستجدين الكثير من الملاذ في كل مكان تزورينه مع شريكك. ستستمتعين بالكهوف والمضيقات المذهلة!

نيس Nice

مدينة رائعة تقع في جنوب فرنسا، ويطلق عليها إسم ملكة الريفيرا، ونستطيع أن نقول عليها أنها مكان مكتمل سياحياً، أي ستجدي فيها كل ملاذك لقضاء شهر عسل مترف، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المنتجعات السياحية.

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