ضعف الرغبة عند الرجل: أسباب غير متوقعة!

ليست مشكلة ضعف الرغبة الجنسية منتشرة لدى النساء فقط، بل أنها من المشاكل الجنسية الرائجة بين عددًا ليس بقليل من الرجال الذين يتعرضون في كثير من الأحيان للشعور بضعف الرغبة وانخفاض الشهوة الجنسية لديهم.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الإحساس بالرغبة وفقدان الإثارة الجنسية لدى الرجال، فمنها بعض الأسباب التي تتعلق بالمرأة، وهناك أسباب أخرى ليس لها علاقة بالمرأة وتكون عبارة عن عوامل نفسية أو مرضية. ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكِ على كافة الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل.

الأجهزة الإلكترونية

من أبرز الأسباب التي تكون غير متوقعة بالنسبة للكثيرين والتي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية عند الرجل هي استخدام الأجهزة الإلكترونية. حيث أصبحت من العادات السيئة للغاية لدى الكثيرين هي استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الخلود إلى النوم، مما تجعلها تؤثر بشكل سلبي على الأعضاء التناسلية الذكورية، وتقلل من انتصاب العضو الذكري للرجل وتجعله فاقد الرغبة والإثارة الجنسية. كما وتتسبب الأجهزة الإلكترونية في انخفاض الشعور بالتشويق والرغبة الجنسية بشكل كبيرًا، مسببًا ضعفا جنسيًا حاد وهذا نتيجة تأثر هذه الأجهزة على الدماغ والجسم، وتفقد الترابط والتواصل بينهما.

وجود الأطفال

كما ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل هي وجود الأطفال. وهذه تعتبر من الأسباب الغير متوقعة أيضًا، لأن الأطفال يتسببون في فقدان الأجواء الرومانسية بالمنزل، مما يحدث ضعفا في الرغبة والإثارة الجنسية لدى الرجل في كثير من الأحيان، ويزداد الأمر سوءا عندما يعتاد الأطفال على السهر طوال الليل، لأنهم بذلك يعيقون الأزواج من ممارسة العلاقة الحميمة، وتقلل عدد مرات الممارسة بشكل كبير، وهذا في حد ذاته يسبب فتور وضعف في الرغبة الجنسية.



صورة توضيحية

التوتر والاكتئاب

عندما نتحدث عن أسباب ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل فلابد وأن نعرف أن الأسباب النفسية تلعب دورًا كبيرًا في ذلك، وخاصة حالات الاكتئاب الحادة والتوترات النفسية الشديدة. فإن الاكتئاب عادة يسبب ضعف لرغبة الرجل الجنسية، وخصوصاً وأن الرجال لا يمكنهم تقبل بعض المراحل الصعبة في حياتهم، مما يجعل الأمر مستحوذ على تفكيرهم بشكل كبير، ويجعلهم فاقدين للإثارة والنشوة الجنسية. كذلك الضغوطات النفسية والاضطرابات الحادة التي يتعرض لها الرجل على مدار اليوم فإنها تترك تأثيرًا سلبيًا على العملية الجنسية، وهذا نظرًا لسوء الحالة المزاجية لديه. ولأن العقل هو المسؤول عن إتمام العملية الجنسية من خلال إرسال المخ بعض الإشارات للأعضاء التناسلية عند الرجل حتى تتم عملية الانتصاب والشعور بالإحساس بالرغبة في ممارسة الجنس.

تناول الأدوية

هل تعلم سيدي أن هناك بعض الأدوية والعقاقير الطبية التي تعد من أحد أهم مسببات ضعف الرغبة الجنسية لديك، وتجعلك فاقد الاحساس لممارسة العلاقة الحميمة؟ ومن أهم الأدوية التي تؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل هي أدوية ارتفاع ضغط الدم، وأدوية القلب والأوعية الدموية. كذلك الأدوية المضادة للاكتئاب وجلسات العلاج الكيماوي. فهذه الأدوية جميعها تتدخل بشكل كبير في وظائف الجهاز العصبي عند الرجل مسببة الشعور بالفتور والبرود الجنسي. ولذلك عليك أن تقوم باستشارة الطبيب الخاص بك حتى يمكنه أن يستبدل لك هذه الأدوية بغيرها لا تؤثر في قدرتك الجنسية.

قلة النوم

أما قلة النوم والإصابة ببعض الاضطرابات في ساعات النوم الخاصة بالرجل، فإنها تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية المؤدية إلى إصابة الرجل بضعف الرغبة الجنسية لديه. وعلى الرغم من أن هذا السبب يكون على غير المتوقع بالنسبة للكثيرين من الرجال، إلا أنه من أهم الأسباب التي ولابد من أخذها بالاعتبار في حدوث ضعف في الرغبة والنشوة الجنسية. وهذا لأن النوم لساعات عميقة يساعد الجسم بالطاقة والنشاط من أجل تعزيز القدرة الجنسية والاستطاعة على ممارسة الجنس بشكل ممتع. والنوم الكافي أيضًا يقوم بتحفيز الجسم بالكامل من أجل الشعور بالراحة والاسترخاء، ومن ثم الإحساس بالرغبة والإثارة الجنسية.

التعب والإرهاق

شعور الرجل بالتعب والارهاق والاجهاد الشديد من أهم المسببات الأساسية التي تجعله يشعر بضعف الرغبة الجنسية عنده، وهذا لأن حالات التعب والارهاق التي يتعرض لها الرجل خلال عمله لساعات طويلة تؤدي إلى انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية لدى الرجل، مما ينتج عنه فقدان للرغبة والإثارة والشهوة الجنسية. فالرجل المرهق والمتعب جسديًا من الطبيعي جدًا أن يكون فاقد للرغبة في ممارسة الجنس، نظرًا لتعب جسده وفقدانه للطاقة الكافية واللازمة لممارسة العلاقة الحميمة.

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