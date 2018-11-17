مئات المستوطنين يطالبون بتعويضات جراء الأضرار الّتي خلّفتها صواريخ غزة

في مدينة اشكلون، التي تلقت غالبية الإصابات والأضرار، خلال الجولة الأخيرة جراء سقوط الصواريخ، تم تقديم 312 طلبا للتعويض، منها: 286 للشقق السكنية والمنازل، و36 للمركبات

أفادت إحدى الصحف اليوم، السبت، أن حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بإسرائيل خلال جولة التصعيد الأخيرة في الجنوب، فاقت التوقعات. حيث أنّ إحصاء الأضرار في الجنوب مستمر بالارتفاع، وقد تم لغاية الآن تقديم 406 طلبات تعويض لسلطة ضريبة الأملاك في إسرائيل، منها 317 للمنازل والشقق السكنية، و81 طلبا للمركبات، و4 للحقول الزراعية.

وأضافت الصّحيفة أنّه من المتوقع زيادة طلبات التعويض خلال الأيام القادمة، جراء الأضرار المباشرة، كما تتوقّع أن يصل حجم التعويضات إلى عشرات الملايين من الشواقل. وأوضحت قائلةً إنه في مدينة اشكلون التي تلقت غالبية الإصابات والأضرار، خلال الجولة الأخيرة جراء سقوط الصواريخ، تم تقديم 312 طلبا للتعويض، منها: 286 للشقق السكنية والمنازل، و36 للمركبات.

وتابعت قائلة إنه بالنسبة لبلدة سديروت، فتلقت 40 إصابة مباشرة منها 19 في الشقق السكنية والمنازل، و21 مركبة، وبلدة نتيفوت تلقت 21 إصابة وبقية بلدات غلاف غزة، تلقت 39 ضربة أو إصابة مباشرة، منها: 13 بالمنازل، و18 بالمركبات.

واختتمت الصحيفة تقريرها مشيرةً إلى أنّ وزير العمل والرفاه الإسرائيلي حاييم كاتس ومدير عام التأمين الوطني مئير شفيلينج، قد أعلنا عن تأجيل موعد تقديم التقدم بطلب التعويضات لسكان غلاف غزة، حتى تاريخ 19 تشرين الثاني الجاري.

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