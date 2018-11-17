ركوب الدراجة الهوائية له فوائد كبيرة للأنسان والبيئة معًا

صُنّفت ركوب الدراجات الهوائية واحدة من أفضل خمسة أنواع من التمرينات الهوائية

تعتبر رياضة ركوب الدراجات الهوائية واحد من اكثر الرياضات انتشارًا مم لها فوائد كثيرة للانسان والبيئة يمكن اعتبار الاستعمال الدوري والمتكرر بشكل يوم كبديل جيد ومناسب عن الذهاب الى النادي الرياضي، كما أن قيادة الدراجة الهوائية من الأمور الشائعة في دول أوروبا حيث يستخدمونها كوسيلة للتنقل طوال اليوم. كما وصنفت ركوب الدراجات الهوائية واحدة من أفضل خمسة أنواع من التمرينات الهوائية.



صورة توضيحية

فيما يلي بعض الفوائد الصحية لركوب الدراجات الهوائية تحفزك عل الإستخدام كل يوم:

1- قيادة الدراجة يعمل على حرق دهون الجسم وتحسن من تنسيق الجسم.

2- ركوب الدراجة يساعد على شد الجسم بالكامل بحيث أنها تزيد قوة ومرونة عضلات الجسم.

3- تعزيز طاقة الجسم، وذلك من خلال التنفس بعمق والحصول على كميات أكبر من الأكسجين أثناء التنفس.

4- قيادة الدراجة يعالج إلتهاب المفاصل وتساهم في بناء عظام قوية.

5- الوقاية من الأمراض المزمنة

6- علاج التوتر وتخليصك من القلق والاكتئاب.

7- علاج الأرق

8- تزيد درجة حرارة الجسم، وترفع معدل ضربات القلب، مما يساعد على تحسين مستوى لياقة الجسم بشكل عام.

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