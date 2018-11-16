طريقة تحضير عصير الشمندر بالفواكه.. صحيّ ولذيذ

المقادير

- الشمندر : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- بندورة : 2 حبة (مقطعة)

- البرتقال : 3 حبات (مقشر ومقطع)

- الرمان : 2 حبة (فرط)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة (أبيض)



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1. يغسل الشمندر ويقشر ويغلى لمدة 20 دقيقة.

2. نضرب كل من الشمندر وباقي المكونات في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق، ويقدم بارد.

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