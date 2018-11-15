ادارة بنك هبوعليم تلتقي مع مجموعة من رجال الاعمال في باقة الغربية



خلال اللقاء

ضمن لقاءاته الدورية مع رجال الأعمال نظم بنك هبوعليم لقاءً مميزاً في باقة الغربية، حضره عدد من رجال الاعمال والشخصيات الرسمية في مدينة باقة الغربية، بحضور السيد غسان عثامنه نائب رئيس بلدية باقة الغربية، السيد وليد مجادله مدير قسم التربية في البلدية، نبيل توتري مدير فعاليات المجتمع العربي في البنك، يارون كيسار مدير منطقة الشارون وسفيان مواسي مدير فرع البنك في باقة الغربية.

مدير الفرع رحب بالمشاركين في هذا اللقاء الهام وشكرهم على حضورهم وشكر نائب رئيس البلدية على التعاون المستمر مع الفرع والبنك من اجل النهوض اقتصادياً بالمدينة، واستعرض فعاليات البنك الاجتماعية والاقتصادية في المدينة والخدمات الرقمية المتطورة التي يقدمها البنك لخدمة الجمهور كان اخرها اقامة مدخل متطور جدا في الفرع يشمل عدد كبير من الاجهزة الحديثة لخدمة الزبائن.

نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي عرض امام الحضور معطيات عن التطور الكبير الذي يمر به المجتمع العربي خصوصاً في مجال التعليم العالي وانخراط النساء في سوق العمل، والذي من المؤكد سيعود بالخير على مجتمعنا العربي اقتصاديا واجتماعياً ويزيد من فرص العمل امام ابناءنا ويوفر لهم ظروف حياتية افضل

البنك بالاضافة الى مجال الاعمال يقوم بالكثير من النشاطات الاجتماعية في مجال تشجيع التعليم عن طريق تقديم المنح الدراسية للطلاب الجامعيون وتنظيم فعاليات اقرأ تنجح ومسابقة الكاتب الصغير لتشجيع القراءة والكتابة لدى الاطفال.

السيد يارون كيسار مدير منطقة الشارون قال انه مسرور بحضور هذا اللقاء الهام والذي من خلاله تلتقي ادارة البنك مع رجال الاعمال والشخصيات الهامة في المجتمع العربي من اجل سماع رأيهم في الخدمات التجارية التي يقدمها البنك وسماع اقتراحاتهم للتحسين وشكرهم على مشاركتهم.

تخلل اللقاء مداخلة للسيد وليد مجادله شرح فيها عن اوضاع التعليم في المدينة ودعا البنك الى استمرار التعاون من اجل دعم النهضة التعليمية في المدينة، وقدم السيد ابراهيم مواسي مدير رابطة المياه شرحاً عن مدينة باقة وايضاً مداخلات من رجال الاعمال قدموا من خلالها اقتراحاتهم لادارة البنك وكذلك اطرائهم لمدير الفرع وطاقم الموظفين على خدمتهم الرائعة ودعمهم للمصالح والعائلات في باقة الغربية والمنطقة وطلبوا ان تستمر مثل هذه اللقاءات في المستقبل.