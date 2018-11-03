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كل العرب شباب وصبايا ديكور غيّري ديكور غرفة النوم بلمسات بسيطة ومميزة

شباب وصبايا

غيّري ديكور غرفة النوم بلمسات بسيطة ومميزة
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غيّري ديكور غرفة النوم بلمسات بسيطة ومميزة

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 أضيفي لمسة جميلة من الإنارة المباشرة أو غير المباشرة الى غرفة النوم

أضيفي لمسة من التميّز والأناقة إلى ديكور منزلك من خلال اعتماد بعض الأفكار الجديدة والمختلفة، واليوم يقدّم لك موقع العرب.كوم بعض النصائح التي ستساعدك على تغيير ديكور غرفة النوم بطرق سهلة وبسيطة! تابعي معنا...


صورة توضيحية

- أضيفي لمسة جميلة من الإنارة المباشرة أو غير المباشرة الى غرفة النوم، أكان من خلال تزيين الأركان بالأباجورات الناعمة، أو إضافة إنارة خافتة على جانبي السرير أو فوقه.

- اختاري الوسائد بأحجام مختلفة لتضعيها على السرير. الى جنب الأحجام المختلفة، نوّعي بألوان الوسائد ما بين تلك الأحادية الون والأخرى المزخرفة أو المنقوشة لتكون غرفة نومك مفعمة بالحيوية والجمال.

- اختاري ركناً فارغاً في غرفة النوم، وزيّنيه بمرآة متحركة بطولك تقريباً، فتتزيّنين أمامها وتلقين نظرة أخيرة على نفسك عليها قبل الخروج. في الوقت عينه تشكّل هذه المرآة جزءًا جميلاً من ديكور الغرفة المتجدد.

- لتضيفي لمسة من الديكور المبتكر لجدران غرفة نومك، أضيفي لوحات تتناسق مع الديكور ككل، ما بين الكلاسيكية والمودرن. كذلك ورق الجدران قد يكون حلًاً مناسباً، فزيّني جدار غرفة نومك بأي طبعة أو نقشة من ورق الجدران تختارينها بالتناسق مع المفارش عامة.

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ديكور ديكور المنزل أثاث غرفة النوم
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