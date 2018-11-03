قريبًا: انطلاق الموسم السادس من arabs got talent

لجنة التحكيم اصبحت جاهزة والمؤلفة من شمس الغنية نجوى كرم، العميد علي جابر والنجم احمد حلمي

بدأ العد العكسي لتصوير حلقات الموسم السادس من برنامج المواهب "ارابز غات تالنت"، حيث انطلقت البروفات الخاصة بالبرنامج هذا الاسبوع في استديوهات "ام بي سي" في بيروت. ووفقًا للتقارير فإنّ لجنة التحكيم اصبحت جاهزة والمؤلفة من شمس الغنية نجوى كرم، العميد علي جابر والنجم احمد حلمي.

اما ريا ابي راشد وقصي خضر سيكملان مهمتهما مع المشتركين وسيقدمان الموسم السادس من البرنامج الذي سيبدأ عرض اولى حلقاته مطلع عام 2019. وكما بات معروفاً يبدأ البرنامج بعرض حلقات اداء الاختبارات ثم التصفيات ثم الانتقال الى المرحلة النهائية والمباشرة منه.

وكانت نجوى كرم قد بدأت تحضيراتها لأجل المشاركة في "ارابز غات تالنت" وشاركت جمهورها بفيديو من اجواء التسوق لاطلالاتها في البرنامج.

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