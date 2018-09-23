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كل العرب وادي عارة السلطات المحلية انتخابات 2018 قائمة التغيير تخوض انتخابات مجلس طلعة عارة للعضوية

السلطات المحلية

قائمة التغيير تخوض انتخابات مجلس طلعة عارة للعضوية
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وادي عارة

قائمة التغيير (و) تخوض انتخابات مجلس طلعة عارة للعضوية‎

عقد نشيطو قائمة التغيير (و) في مجلس طلعة عارة اجتماعًا تحضيريًا في بيت الرفيق محمود فرسان وذلك بهدف تعزيز قوة عضوية القائمة في الانتخابات القادمة لمجلس طلعة عارة والتي ستجري في 30 تشرين الاول القادم.

قائمة التغيير (و) في مجلس طلعة عارة تخوض ال انتخابات للعضوية وستقرر لاحقا موقفها من مرشحي الرئاسة

القائمة حصلت في انتخابات 2013 على 700 صوت وكادت ان تتمثل بعضوين بدلًا من عضو واحد

عقد نشيطو قائمة التغيير (و) في مجلس طلعة عارة اجتماعًا تحضيريًا في بيت الرفيق محمود فرسان وذلك بهدف تعزيز قوة عضوية القائمة في الانتخابات القادمة لمجلس طلعة عارة والتي ستجري في 30 تشرين الاول القادم.

وقد استمع الحضور الى الاتصالات مع القوائم الاخرى كذلك الى تلخيص عن عمل القائمة خلال الفترة المنصرمة قدمه كل المربي فرسان عبد القادر والسيدين فتح الله صالح ومحمد زيتاوي ممثلي القائمة في المجلس البلدي.

واتفق خلال الاجتماع على الانطلاق للعمل حيث تشكلت عدد من اللجان من بينها : لجنة مفاوضات ، لجنة اعلام ، لجنة مالية ، لجنة ميدانية ، لجنة سجل الناخبين وسير يوم الانتخابات، كما وجرى فتح باب الترشح لعضوية القائمة ودار نقاش شارك فيه جميع الحضور اتفق فيه على تعزيز قوة عضوية القائمة وتحديد لاحقا موقفها من مرشحي الرئاسة لمجلس طلعة عارة، ويشار ان قائمة التغيير حصلت في انتخابات 2013 على 700 صوت وكادت ان تتمثل بعضوين بدلا من عضو واحد.

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طلعة عارة قائمة التغيير انتخابات عضوية
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