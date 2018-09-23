إصابة شابة (24 عامًا) جراء انقلاب سيارة على مفرق الرّامة



من المكان

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة آشر بلاغًا قرابة الساعة 08:28 حول انقلاب سيارة على شارع 804 قرب مفرق الرامة، بين راس العين باتّجاه سلامة، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصابة (24 عامًا) والذي وصفت جراحها بالمتوسطة مع إصابة في الرأس" وفقًا للبيان.

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