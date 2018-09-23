إصابة شاب (25 عامًا) بجراح خطيرة بحادث طرق في تل أبيب

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة دان بلاغًا قرابة الساعة 04:42 حول اصطدام سيارة بدراجة نارية على شارع النبي في تل أبيب، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (25 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى ايخيلوف" وفقًا للبيان.
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