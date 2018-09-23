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إصابة شاب بحادث طرق في تل أبيب
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مدن الساحل

إصابة شاب (25 عامًا) بجراح خطيرة بحادث طرق في تل أبيب

استلم مركز نجمة داوود منطقة دان بلاغًا قرابة الساعة 04:42 حول اصطدام سيارة بدراجة نارية على شارع النبي في تل أبيب

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة دان بلاغًا قرابة الساعة 04:42 حول اصطدام سيارة بدراجة نارية على شارع النبي في تل أبيب، هذا وعمل الطاقم الطبي على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب (25 عامًا) والذي وصفت جراحه بالخطيرة وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى ايخيلوف" وفقًا للبيان.

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