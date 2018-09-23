تل ابيب: توقيف شابين بعد مصرع شابة من كرمئيل بحديقة

افاد المتحدث باسم الشرطة:" انه تم بعد منتصف الليلة، توقيف شابين من تل ابيب للتحقيق بعد وفاة شابة من كرمئيل في حديقة شارلس كلور في تل ابيب، لاسباب غير معروفة.وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث".
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