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تل ابيب: توقيف شابين بعد مصرع شابة من كرمئيل بحديقة
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تل ابيب: توقيف شابين بعد مصرع شابة من كرمئيل بحديقة

افاد المتحدث باسم الشرطة: انه تم بعد منتصف الليلة، توقيف شابين من تل ابيب للتحقيق بعد وفاة شابة من كرمئيل في حديقة شارلس كلور في تل ابيب، لاسباب غير معروفة.وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث".

افاد المتحدث باسم الشرطة:" انه تم بعد منتصف الليلة، توقيف شابين من تل ابيب للتحقيق بعد وفاة شابة من كرمئيل في حديقة شارلس كلور في تل ابيب، لاسباب غير معروفة.وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث".

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